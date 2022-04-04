Луганск, 4 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Кировск в Луганской Народной Республике, выпустив два снаряда калибра 152 мм, сообщило 4 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… по н. п. Кировск с применением артиллерийского орудия калибра 152 миллиметра (два снаряда)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.