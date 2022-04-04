Саратов, 4 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувший день выявили 389 случаев заражения коронавирусом. В ковид-госпитали доставили 17 пациентов, выписали 415 человек. Об этом 4 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего подтвержден 242 661 случай заражения коронавирусом, выздоровели 232 810 пациентов.

На стационарном лечении находятся 854 человека, на амбулаторном — 3380.

За время пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5859 человек, из них четверо — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области запасы лекарств для льготной категории граждан будут сделаны на 1,5 года. Также в регионе расширяется сеть аптечных пунктов.

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