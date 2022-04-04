Пенза, 4 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. За сутки в Пензенской области выявили 263 случая заражения коронавирусом, больничный закрыли 756 пациентов. В ковид-стационары за минувший день доставили 38 носителей инфекции, сообщает 4 апреля общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

На сегодняшний день общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 180 307 случаев. Выздоровели за время пандемии 169 427 пациентов, скончались 5616 человек, в том числе семеро — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности на территории Пензенской области продлен до 30 апреля включительно.

Читайте также: Глава WMA предупредил об опасности отмены ограничений по коронавирусу