Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Волонтёры объединённого штаба #МыВместе в Ростовской области отправят очередную партию гуманитарной помощи в Луганск. В составе груза — плёнка для окон, сообщили ИА REGNUM с пресс-службе штаба.

Портал республикаадыгея.рф Гуманитарная помощь жителям Донбасса

Во многих домах и социальных учреждениях в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены стеклопакеты. Гуманитарная колонна доставит в ЛНР плёнку для восстановления теплового контура (окон) на объектах, пострадавших от осколков снарядов. В состав гуманитарного груза также войдут товары первой необходимости и продукты питания.

Общий вес гуманитарного груза превысит 100 тонн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце марта Ростовский штаб #МыВместе доставил очередную крупную партию гуманитарной помощи жителям Луганской Народной Республики. Это продукты питания, предметы первой необходимости, средства реабилитации для инвалидов, а также корма для животных.