Донецк, 4 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. За сутки 3 апреля 12 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики, сообщили 4 апреля в Народной милиции ДНР.

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«Двенадцать военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины в ходе боестолкновений в Луганской Народной Республике за сутки потеряли 30 человек личного состава.