Мадрид, 4 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Власти Испании и Нидерландов разработали проект проведения реформы бюджетных правил Евросоюза по причине последствий ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает испанское издание El País со ссылкой на проект документа, представленный двумя странами Еврогруппе.

Евросоюз

«Европа переживает беспрецедентные времена с серьезными последствиями для инфляции, экономического роста и государственных финансов, включая будущие потребности в инвестициях. Это заслуживает нашего полного внимания», — говорится в документе.

Страны обратили внимание на текущий высокий уровень долга в государствах Евросоюза и отметили необходимость того, чтобы правила позволяли достигнуть «устойчивости бюджета более эффективным и действенным образом»: «государства-члены [Евросоюза] должны твердо взять на себя обязательство создать бюджетные резервы, чтобы быть готовыми к следующему шоку».

В проекте подчеркнули, что это должно быть совершено посредством «реалистичных, постепенных, но амбициозных стратегий консолидации, специфичных для каждой страны».

Для достижения поставленных задач обе страны предлагают разработать национальные планы которые бы учитывали «соответствующие обстоятельства каждой страны». Также, по мнению Испании и Нидерландов, главным инструментом должно стать правило расходования денежных средств, которое поспособствует тому, чтобы нормы стали «более понятными, простыми в применении и более антициклическими»: «Система должна иметь четкие гарантии, чтобы обеспечить то, чтобы Еврокомиссия и [Европейский] совет принимали бы необходимые меры для обеспечения соблюдения правил».