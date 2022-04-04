Москва, , 11:13 — REGNUM В РФ в ближайшее время индекс PMI обрабатывающих отраслей, скорее всего, будет падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что в марте 2022 года данный индекс спикировал с 48,6 пункта до 44,1 пункта.

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В ближайшей перспективе индекс PMI, скорее всего, будет падать. До тех пор, пока не будут решены вопросы выпадающих поставок оборудования и запчастей, — сказала Лебединская. — Во всех сегментах обработки свои проблемы. У животноводов это комбикорма, точнее полностью импортные химические составляющие, доля которых в себестоимости около 16%. Подорожали почти на 50% пшеница и высокобелковый соевый шрот, доля которых около 40%. Молочное производство испытывает проблемы с оборудованием, появились проблемы с выращиваем кефирного грибка для закваски йогуртов и так далее. Во многих компаниях технологии были выведены за границу и стали просто недоступны».

По словам Лебединской, то, что ранее было само собой разумеющимся, сейчас может оказаться проблемой.

«Например, упаковка. Большинство зарубежных поставщиков отказывается от поставок «Pure-Pak», в России есть аналог, но очередь уже на несколько месяцев расписана. Понятно, что большая часть этих проблем решаема, но для этого надо время. По мере устранения затруднений оптимизм будет расти», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российский бизнес еще не преодолел эффект первого шока.

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