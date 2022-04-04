Москва, 4 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на граждан РФ в ходе автопробега в Греции. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе СКР.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афинах во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию» пострадала семилетняя девочка. Ребёнка избили украинцы.

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