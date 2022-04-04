Новосибирск, , 10:49 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 4 апреля, поручил руководителю минпромторга Андрею Гончарову оптимизировать график доставки в магазины наиболее востребованных жителями продовольственных товаров. Травников считает, что «нужно адресно поработать с магазинами и сетями».

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«Информация не совпадает, вы докладываете о том, что запасы есть, идут опережающие поставки, а во многих магазинах этих продуктов нет, — подчеркнул глава региона. — Очевидно, кто-то придерживает продукты на оптовых складах, или как мы уже выявляли, лично я выявлял, не оптимальные графики доставки. Займитесь более адресно, вместе с прокуратурой, с УФАС, этим вопросом».

По официальным данным, за прошедшую неделю на горячую линию поступило около 170 звонков от новосибирцев, которые сообщали об отсутствии необходимых товаров. Большее всего жалоб поступило на отсутствие сахара.