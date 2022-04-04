Приозерск, Ленинградская область, 4 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в летнем оздоровительном лагере «Мечта», который после проверки в августе прошлого года закрыл Роспотребнадзор. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области Ворота в летний оздоровительный детский лагерь «Мечта» в Ленобласти

По данным следствия, руководство лагеря не обеспечило необходимого количества воспитателей и вожатых, а некоторые из них совмещали свои обязанности. Из-за этого несовершеннолетние были предоставлены самим себе и допускали факты девиантного поведения. В результате от действий подростков пострадал восьмилетний ребенок.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на организацию отдыха детей пожаловалась одна из матерей воспитанников. Женщина рассказала, а позже ее слова подтвердились, что в «Мечте» не была организована надлежащая воспитательная работа. Кроме того, со стороны ряда отдыхающих малолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, систематически допускались факты противоправного поведения в отношении других детей.