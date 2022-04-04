Москва, 4 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Три украинских военных вертолёта уничтожены в результате воздушного удара российских войск под Николаевом. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 4 апреля в ходе брифинга.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он отметил, что 3 апреля российская авиация нанесла удар по аэродрому «Баловное» в пригороде Николаева. Итогом операции стало уничтожение вертолётов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков также заявил об уничтожении шести украинских беспилотников в ночь на 4 апреля. Кроме того, авиация ВКС России поразила ещё 14 военных объектов на территории Украины.

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