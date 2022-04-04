Барнаул, 4 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 4 апреля 2022 года за сутки выявлены 226 новых носителей (на 207 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 4719 до 3721 (на 998 меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 630 (+9 за сутки) и 212 812 (+209 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 178 (-2 за сутки). Из них 59 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 039 человек, причём 12 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 751 жителя края (+7 за сутки). Кроме этого, 79 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+2 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 40 004 зараженных коронавирусом (+32 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 262 609 человек, выздоровел 246 121 человек (+279 за сутки).

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