Москва, , 10:42 — REGNUM Кризис в отношениях России и коллективного Запада, зарождающийся дефицит продовольствия, в том числе в США, вынудит многие компании согласиться на использование рубля в расчетах, что позволит ему пробиться на глобальные рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал высказывание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что РФ будет поставлять продовольствие только дружественным странам, причем как за рубли, так и за национальные валюты.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Торговля продовольствием только со странами, не входящими в список недружественных, за рубли и соответствующие национальные валюты может ослабить зависимость от доллара и евро, — сказал Рамазанов. — Однако полное прекращение торговли продовольствием с недружественными странами нельзя считать перспективным. События последних месяцев усилили процесс глобального противостояния и формирования биполярного мира. Однако это не означает, что эти поля прекратят глобальное взаимодействие. Наоборот, односторонний диктат со стороны коллективного Запада может смениться взаимовыгодным и справедливым взаимодействием, когда каждая национальная валюта будет занимать заслуженные позиции в зависимости от её вклада в мировую экономику».

Поэтому, как полагает Рамазанов, торговля продовольствием в национальной валюте не только с дружественными странами, но и с недружественными, пробьет дорогу рублю на глобальные рынки и укрепит его курс на финансовых.

«Нынешний кризис в отношениях России и коллективного Запада, зарождающийся дефицит продовольствия, в том числе в США, вынудит многие компании согласиться на использование рубля в расчетах, что позволит ему пробиваться на эти рынки», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что отказ РФ от поставок продовольствия недружественным странам обернется для них раскруткой потребительской инфляции.

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