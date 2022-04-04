Сеул, 4 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил главой своего правительства экс-премьер-министра Хан Док Су. Об этом сообщило Yonhap News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление избранный глава государства сделал 3 апреля в ходе пресс-конференции.

Юн Сок Ёль объяснил свой выбор компетентностью и высоким профессионализмом кандидата.

Известно, что 72-летний Хан Док Су занимал ряд высоких должностей в правительстве, включая должность министра финансов и премьер-министром при президенте Но Му Хёне, а также посла Южной Кореи в США.

Между тем Хан Док Су заявил, что чувствует гордость и большую ответственность в связи с назначением, учитывая непростые экономические и геополитические условия, в которых находится страна.