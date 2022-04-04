Париж, , 10:39 — REGNUM Метеорологическая служба Франции (Météo France) зафиксировала в ночь с 3 на 4 апреля самую низкую с апреля 1947 года температуру, передает BFM TV.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Самые низкие температуры были зафиксированы на севере Франции (-9°С), при этом мороз поразил почти всю страну, за исключением части Парижа, побережья Средиземного моря и Ла-Манша.

Температурные рекорды были также зафиксированы в городе Родез (-6,2°C), в городе Шатору (-5,6°C) и городе Коньяк (-4,4°C).

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба во Франции объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в 22 департаментах из-за снега и льда.

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