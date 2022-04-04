Уфа, 4 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Индекс производства сельскохозяйственной продукции за два месяца текущего года в Башкирии составил 99,4%. Об этом 4 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

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«Нормально двигаемся. Я думаю, что после посевной выправится ситуация. Самое главное хорошо провести весенне-полевые работы, для этого у нас все есть», — сообщил глава региона.

Он напомнил, что в Башкирии проснулись пчелы.

«Я всем хотел сказать, что даже пчелы проснулись, дикие причем, и приступили к весенним работам, это очень важный и для всех нас сигнал», — заявил Хабиров, подчеркнув, что весенне-полевые работы очень важны.

Ранее ИА REGNUM приводило слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, который сообщил, что высокие цены на капусту в регионе связаны с засухой прошлого года в республике.