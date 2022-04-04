Белград, 24 января, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В Сербии за последние 24 часа выявили 1483 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ в стране подключено 165 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 24 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии в стране увеличилось до 382 285, а количество смертельных случаев от COVID-19 выросло до 3868 человек.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу 24 января заявил, что в настоящее время его страна занимает четвертое место в Европе по скорости вакцинации относительно численности населения, и девятая в мире.