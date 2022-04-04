Москва, 4 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Эффект всех санкций, введенных против РФ, еще не проявился, и оценить его можно будет в течение одного-двух кварталов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Кирилл Бабаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Эффект всех санкционных ограничений в полной мере ещё не проявился. Его можно будет оценить в течение одного-двух кварталов. А полную картину мы получим только по итогам 2022 года. Однако уже сейчас шоковое состояние в экономике проходит, а это значит, что дальнейший эффект будет восприниматься менее драматично и бизнесом, и потребителем», — сказал Бабаев.

В связи с этим он обратил внимание на то, что санкции наложились на постпандемический рост деловой активности, и этот импульс трудно будет остановить.

«Падения активности ожидать не стоит. Напротив, необходимость закрытия освобождающихся ниш, импортозамещения, выстраивания новых цепочек поставок и финансовых потоков повлечёт рост активности корпораций даже в наиболее пострадавших секторах, — сказал Бабаев. — Равновесия на валютном рынке мы пока не видим. Тем не менее отскок курса рубля – уже хороший знак для экономики, подкрепляющий осторожный оптимизм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, преодолеет ли экономика РФ санкционное давление, высказался профессор Александр Ильинский.