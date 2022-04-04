Тюмень, , 10:20 — REGNUM В Тюменской области повышения родительской платы в 2022—2023 учебном году за питание учащихся не будет. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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Одновременно рассматривается вопрос об увеличении расходов бюджета на обеспечение питанием обучающихся, а также направлении экономии, сложившейся из-за фактической посещаемости обучающимися образовательных организаций, на улучшение качества питания, говорится в сообщении.

Отметим, что по данным департамента образования и науки Тюменской области, родительская плата за школьные обеды в 1021—2022 году составляет 80 рублей.