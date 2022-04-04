Москва, 4 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Результативность экономических санкций, введенных против России, зависит в числе прочего от поведения властей Китая и Индии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Санкционное давление Запада на Россию достигло рекордного уровня – если до начала СВО против РФ было введено 2754 санкции, то только за март 2022 года было дополнительно принято еще 5310 санкций, — сказал профессор. – Безусловно, экономика России ощутила негативные последствия заморозки золотовалютных активов ЦБ и зарубежных активов системообразующих банков. Ряд крупных западных ТНК объявили об уходе с российского рынка. Закрылся «Макдональдс», символизируя окончание эпохи максимизации личного потребления и воспитания квалифицированного потребителя в России».

Однако, как подчеркнул экономист, окончательная эффективность экономических санкций определяется размерами национальной экономики, поведением руководства Китая и Индии, а также и политической волей российских властей.

«Именно от этих факторов зависит то, будет ли в РФ сильно падать экономическая активность, — сказал Ильинский. — Интересен в этом отношении опыт Ирана. Его нефтяной сектор находится под санкциями с 1984 года. Кроме того, США и ЕС заморозили зарубежные активы банков Ирана и полностью отключили его от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Коренной перелом в контрсанкционной работе иранцев произошел, когда они поняли, что санкционное давление никогда не будет полностью снято. Они создали национальную систему передачи финансовых сообщений SEPAM, которая заменила SWIFT и обеспечивала валютную финансовую поддержку операций по экспорту иранской нефти. Было достигнуто восстановление досанкционного уровня экспорта нефти всего за три года. Сегодня, по оценкам МВФ, годовой иранский экспорт нефти под санкциями США достигает 150 млрд долларов».

В связи с этим Ильинский обратил внимание на то, что важным участником контрсанкционной политики Ирана стал Китай.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Италии пообещали, что могут ввести против России новые санкции.