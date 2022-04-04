Париж, 4 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает новые санкции против России. Об этом глава французского государства заявил в интервью France Inter.

Jérémy Barande Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон заявил, что новый пакет санкций необходим после обострения ситуации вокруг украинского города Буча.

«То, что только что произошло в Буче, влечет за собой новую серию санкций и очень чётких мер», — заявил президент Франции.

Ожидается, что новые санкции коснуться угля и бензина.

Как сообщало ИА REGNUM, Филипп Жювен, заведующий отделением неотложной помощи больницы Помпиду в Париже, отправился на Украину.