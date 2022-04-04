Париж, 4 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Франция выступает за введение против России нового пакета санкций в связи с произошедшим в городе Буча под Киевом. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил 4 апреля в эфире радиостанции France Inter.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

По его словам, усилия, направленные против России, Париж намерен координировать с партнёрами в Европе, в том числе с Германией. Речь идёт об индивидуальных дополнительных мерах.

«То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций», — заявил Макрон.

Он отметил, что поддерживает санкции, которые затронут поставки российских нефти и угля, а также предположил, что «по нефти и углю» Франция и её союзники «должны продвинуться». По словам французского лидера, в ближайшие дни ожидаются консультации на европейском уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опровергло обвинения со стороны Украины в якобы расправах над мирными жителями в городе Буча Киевской области. Кадры с телами погибших, якобы снятые в Буче, были распространены украинскими СМИ.

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