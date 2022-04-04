Москва, 4 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв опустился с седьмого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 4 апреля сообщается на сайте организации.

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Андрей Рублёв

Ранее Рублёв проиграл австралийцу Нику Кирьосу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами. На седьмую строчку поднялся норвежский теннисист Каспер Рууд, который дошёл до финала этого турнира.

Рейтинг АТР от 4 апреля:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 8 420 очков;

  2. Даниил Медведев (Россия) — 8 410;

  3. Александр Зверев (Германия) — 7 195;

  4. Рафаэль Надаль (Испания) — 7 115;

  5. Стефанос Циципас (Греция) — 5 980;

  6. Маттео Берреттини (Италия) — 4 945;

  7. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 380;

  8. Андрей Рублёв (Россия) — 4 375;

  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 625;

  10. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 440.