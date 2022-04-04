Москва, 4 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв опустился с седьмого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 4 апреля сообщается на сайте организации.

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Ранее Рублёв проиграл австралийцу Нику Кирьосу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами. На седьмую строчку поднялся норвежский теннисист Каспер Рууд, который дошёл до финала этого турнира.

Рейтинг АТР от 4 апреля: