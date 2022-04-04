Рублёв опустился на восьмое место в рейтинге ATP
Москва, 4 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв опустился с седьмого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 4 апреля сообщается на сайте организации.
Ранее Рублёв проиграл австралийцу Нику Кирьосу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами. На седьмую строчку поднялся норвежский теннисист Каспер Рууд, который дошёл до финала этого турнира.
Рейтинг АТР от 4 апреля:
Новак Джокович (Сербия) — 8 420 очков;
Даниил Медведев (Россия) — 8 410;
Александр Зверев (Германия) — 7 195;
Рафаэль Надаль (Испания) — 7 115;
Стефанос Циципас (Греция) — 5 980;
Маттео Берреттини (Италия) — 4 945;
Каспер Рууд (Норвегия) — 4 380;
Андрей Рублёв (Россия) — 4 375;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 625;
Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 440.