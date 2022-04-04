Париж, 4 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Филипп Жювен, заведующий отделением неотложной помощи больницы Помпиду в Париже, уже неделю находится на Украине, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Врач отправился на Украину, чтобы «лечить людей», но чувствует себя более полезным в качестве учителя, «помогая солдатам в бою проводить спасательные маневры».

«Потребностей много, особенно материальных. Нужны жгуты. В больницах не хватает фиксаторов, аппаратов, которыми можно срастить переломы», — заявил Филипп Жювен.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции сделал заявление после опубликованных киевским режимом провокационных фотографий и видеоматериалов из города Буча.