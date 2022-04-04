Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Россию эвакуировали ещё 11,5 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Россию эвакуировали около 600 тыс. жителей Донбасса. В Ростовской области в связи с наплывом беженцев с 19 февраля действует режим ЧС.