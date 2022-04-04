Хабаровск, 4 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. На Хабаровский край 5−6 апреля обрушится очередной циклон, который принесет с собой мокрый снег и сильный ветер. Прогнозируется, что непогода заденет все районы региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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А вот с 6 апреля в эпицентре стихии окажутся северные районы.

Осадки будут разной интенсивности. Скорость ветра составит от 15 до 25 м/с, на побережье — до 28 м/с. На дорогах — гололедица.

«Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия», — заверили в комитете правительства края по гражданской защите.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии новая рабочая неделя началась с непогоды. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 30−32 м/с, обрушится на горные районы республики. В региональном управлении МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях и объявили в связи с ними штормовое предупреждение.