Донецк, 4 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Донецк, выпустив две мины калибра 120 мм, сообщает 4 апреля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению… город Донецк (поселок шахты «Трудовская»): выпущено две мины калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка.

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