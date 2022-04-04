Париж, 4 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление после опубликованных киевским режимом провокационных фотографий и видеоматериалов из города Буча Киевской области, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Материалы, доходящие до нас из Бучи, невыносимы. Выражаем сострадание к пострадавшим и солидарность с украинцами», — заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, Министерство обороны России опровергло обвинения Киева в якобы совершении убийств мирных жителей в городе Буча. В ведомстве назвали провокацией опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы. В Минобороне также напомнили, что российские военнослужащие доставили в Киевскую область и выдали населению 452 тонны гуманитарной помощи.