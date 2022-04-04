Иркутск, 4 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Иркутской области к 1 июня запустят единый контакт-центр по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Как сообщает 4 апреля телеграм-канал правительства региона, по единому номеру жители региона круглосуточно смогут получить информацию о работе министерства социального развития, службы по труду и занятости, региональных отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы и их территориальных органов.

76.mchs.gov.ru Сall-центр

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Сейчас идет подготовка будущих операторов к работе — специалисты проходят обучение по различным направлениям.

«Учитывая опыт федеральных сall-центров, нашим операторам в работе придется столкнутся с огромным количеством самых разных вопросов граждан, поэтому мы уделяем особое внимание обучению сотрудников», — министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на фоне давления антироссийских санкций выступил с инициативой сформировать и реализовать сводный межрегиональный заказ регионов Сибирского федерального округа.

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