Магас, 4 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Ингушетии новая рабочая неделя началась с непогоды. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 30-32 м/с, обрушится на горные районы республики. В региональном управлении МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях и объявили в связи с ними штормовое предупреждение.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

«Ночью и в первой половине дня 4 апреля в горных районах Ингушетии ожидается очень сильный ветер южной четверти 30-32 м/с. Убедительная просьба жителей края не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на своих участках», — говорится в сообщении МЧС по Ингушетии.

В ведомстве также предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении на улице, в том числе держаться подальше от легких металлических конструкций и не парковать машины под рекламными щитами, а на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Читайте также: В Калмыкии усилится ветер