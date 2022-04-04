Сеул, 4 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи призвало Пхеньян воздержаться от эскалации напряжённости в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Министерство объединения Южной Кореи чётко указывает, что Северная Корея ни в коем случае не должна нагнетать дополнительную напряжённость на Корейском полуострове», — заявила в ходе брифинга пресс-секретарь министерства.

Она напомнила, что Сеул призывает Пхеньян вернуться на путь диалога и сотрудничества вместо нагнетания напряжённости и конфронтации.

Известно, что данное заявление представительница министерства сделал после того, как 3 апреля сестра северокорейского лидера и заместитель завотделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон предупредила Сеул о последствиях превентивного удара по Северной Корее.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Сеула и Пхеньяна провели телефонные разговор по каналам офиса межкорейской связи.

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