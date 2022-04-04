Донецк, 4 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны украинских боевиков освобожденной ранее части Мариуполя за прошедшие сутки пострадали семь мирных жителей, среди которых один ребенок. Об этом 4 апреля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении семи мирных жителей, и т. ч. одного ребенка в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденной ранее части н. п. Мариуполь», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.