Чита, 4 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Чите отмечен спад заболеваемости ОРВИ, сообщила 4 апреля в ходе оперативного совещания в правительстве региона руководитель территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Ponchikov.net ОРВИ

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«Продолжается снижение заболеваемости ОРВИ. Город впервые за последние практически 40 недель продемонстрировал заболеваемость в целом по всему населению ниже эпидемического порога и пришёл к уровню среднемноголетних показателей. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость в городе снизилась на 15,8%», — сообщила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае немного улучшилась, на 4 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 166 405 (+162 за минувшие сутки).

Несмотря на то, что пакет антиковидных ограничений смягчается, а кафе и рестораны возвращаются к привычному режиму работы, по-прежнему в Забайкалье остается безусловным масочный режим, обязательная дезинфекция, соблюдение дистанции и контроль по наполняемости на массовых мероприятиях.

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