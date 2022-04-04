Аделаида, Австралия, 4 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. 4 апреля премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн объявил комиссара полиции Криса Доусона 34-м губернатором Западной Австралии. Об этом сообщила радиостанция ABC.

грахамеб Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

Доусон был назначен комиссаром полиции в 2017 году и руководил ведомством на протяжении всей пандемии коронавируса. Он также был ответственен за реализацию жестких ограничений на ковид-ограничения на границе Западной Австралии.

Объявляя о назначении, Макгоуэн отметил, что Доусон сыграл «важную роль» в борьбе с пандемией в штате в качестве координатора штата по чрезвычайным ситуациям, так и ранее в качестве ответственного за развертывание вакцинации.

Комиссар полиции Доусон сменит нынешнего губернатора Кима Бизли в конце этого года.