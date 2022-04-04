Уфа, 4 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Еще 75 тонн гуманитарной помощи намерены отправить из Башкирии в Донбасс. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

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В настоящее время специалисты в Башкирии формируют и грузят товары первой необходимости, продукты и стройматериалов для отправки в составе третьей гуманитарной колонны для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Колонну планируют отправить из Уфы на Донбасс 5 апреля.

Сообщается, что одновременно с этим в Башкирии начали формировать груз для четвертой колонны гуманитарной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по просьбе администраций Донецкой и Луганской Народных Республик дополнительно сформирован груз строительных материалов, которые необходимы для восстановления пострадавших зданий. Первые две колонны с гуманитарной помощью на Донбасс были отправлены из Башкирии 4 и 18 марта.