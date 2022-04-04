Донецк, 4 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, сообщило 4 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:50 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.