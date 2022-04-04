Сидней, Австралия, 4 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Доминик Перротте, премьер-министр самого населенного штата Австралии Новый Южный Уэльс, отправился в город Лисмор, который за последние недели неоднократно подвергался разрушительным наводнениям, последнее из которых произошло 4 апреля. Об этом сообщил телеканал Nine News.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

Во время пресс-конференции премьер-министра Нового Южного Уэльса спросили о сообщениях в СМИ касательно того, что люди, потерявшие свои дома в результате наводнения, снова вынуждены переселяться.

«Местные жители говорят, что им сказали, что им нужно покинуть автомобильные стоянки и другие места временного размещения, такие как мотели, чтобы освободить место для туристов на предстоящие пасхальные каникулы», — пишут журналисты.

«Что ж, это невероятно разочаровывающе, если это происходит на самом, и я приму это к сведению», — пообещал Перротте.

По словам его заместителя Пола Тула, сейчас местные власти уже готовят выплаты по 20 000 долларов в восьми пострадавших от наводнений районах штата. Общая сумма выплат составит 112 миллионов долларов.