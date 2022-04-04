Брисбен, Австралия, , 17:06 — REGNUM Местные жители, проживающие в Южном Даунсе (штат Квинсленд, северо-восток Австралии), получили сразу несколько предупреждений об экстремальных погодных условиях, поскольку ряд городов к югу от Тувумбы в ночь на 4 апреля пострадал от сильных наводнений. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Simon Clancy

До 90 миллиметров дождя выпало за ночь в районах вдоль реки Кондамин. К середине дня уровень воды в реке достиг своего пика. Наиболее пострадавшими районами являются Южный Даунс, Аллора, Килларни и Кондамин.

По прогнозу синоптиков из Австралийского бюро метеорологии, сильные дожди и грозы ожидаются в течение всего 4 апреля.

В отдельных районах Виктории (штат на юго-востоке Австралии) также сохраняются предупреждения об экстремальной погоде. От наводнений, помимо Квинсленда, пострадал штат Новый Южный Уэльс.

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