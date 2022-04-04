Уфа, , 08:50 — REGNUM Высокие цены на капусту в Башкирии связаны с засухой прошлого года в регионе. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров своем Telegram-канале.

Капуста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Чиновник сообщил, то цены на этот овощ в регионе являются действительно высокими и опубликовал фотографию с ценной в 121,49 рублей за один кг капусты.

«Связано это, в первую очередь, с засушливым сезоном прошлого года, который повлиял на объемы урожая наших аграриев и наш продукт закончился быстрее», — пояснил он, напомнив, что капуста является сезонным продуктом, поэтому, в сентябре цена на нее ниже, чем в апреле-мае, когда местный урожай приходит к концу и ее доставляют из стран ближнего зарубежья.

Назаров также отметил, что курсовая разница также влияет на ценообразование при закупе капусты из-за рубежа.

«Сейчас на прилавках, в основном, капуста из ближнего зарубежья. Необходимо выстраивать долгосрочные отношения с теми странами, которые производят капусту, именно тогда, когда мы не можем её выращивать из-за агроклиматических условий», — сообщил он, отметив, что это поможет подойти к ценообразованию более прогнозировано.

Назаров отметил, что Узбекистаном и Казахстаном такую работу уже ведут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в магазинах Башкирии цена на сахар варьируется от 74 до 92 рублей.