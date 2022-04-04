Донецк, 4 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли донецкий город Ясиноватая. Об этом 4 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 7:50 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь в сторону Ясиноватой. По городу выпущено три мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстреле освобожденной части Мариуполя со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 23 мирных жителя.