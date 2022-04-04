Москва, 4 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах российских военных в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция РФ

Так, мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Даниеля Егорова выполняла задачу по удержанию контролируемой российскими войсками переправы через реку. Вооруженные формирования украинских нацистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления.

Старший лейтенант Даниель Егоров, командир мотострелковой роты

При ведении оборонительных действий в центре боевого порядка вблизи одного из населенных пунктов мотострелковая рота под командованием Егорова, заняв стратегически выгодную позицию, отразила четыре атаки значительно превосходящего числом противника.

«Прицельным огнем мотострелков было уничтожено девять единиц бронетехники и до 40 человек живой силы противника, что нанесло ему существенный урон и не позволило с ходу прорваться к переправе. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Даниеля Егорова в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию переправы», — сообщили в Минобороны.

Самоходный артиллерийский полк под командованием подполковника Алексея Быстрика вел наступательные действия с задачей занятия стратегически важного рубежа, контролируемого украинскими националистами.

Подполковник Алексей Быстрик, командир самоходного артиллерийского полка

В ходе наступления под непосредственным управлением командира полка слаженные расчеты самоходных артиллерийских установок 2C3 «Акация», профессионально, со снайперской точностью поразили три артиллерийские батареи противника на позициях, две артиллерийские батареи националистов на марше в колонне.

При дальнейшем продвижении подразделений разведкой были обнаружены места скопления военной техники противника, взводные и ротные опорные пункты националистов. Проявляя мастерство и профессионализм, подполковник Быстрик, мгновенно сориентировавшись, произвел точные расчеты и выдал координаты на уничтожение целей, в результате чего все запланированные цели были уничтожены, в том числе около 200 националистов, до 35 единиц военной техники, до 30 противотанковых управляемых ракетных комплексов и до 200 единиц стрелкового оружия противника.

Нанесенное самоходным артиллерийским полком под руководством подполковника Алексея Быстрика огневое поражение по вражеским объектам обеспечило огневое превосходство над противником и способствовало успешному продвижению общевойсковых подразделений и овладению стратегически важным рубежом.

Старший сержант Михаил Персаев в составе группы российских десантников выполнял задачи по обеспечению безопасности маршрута движения колонны батальонно-тактической группы наших войск.

Старший сержант Михаил Персаев

В одном из ответвлений автомобильной дороги группа обнаружила диверсионные силы украинских националистов, готовившие засаду на российскую колонну. Российские десантники приняли решение дать бой, несмотря на численное превосходство противника. Не выдавая своего присутствия, заняв выгодную огневую позицию, старший сержант Персаев прицельным огнем уничтожил снайпера противника, оборудовавшего себе закрытую огневую позицию, а также двоих националистов из группы прикрытия. В ходе боя старший сержант Михаил Персаев получил пулевое ранение, что не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей.

Благодаря умелым действиям старшего сержанта Михаила Персаева в сочетании с его смелостью и самоотверженностью украинские диверсанты, лишенные снайперского прикрытия, понесли значительный урон и бежали с поля боя, побросав взрывчатку и оружие, что позволило российской колонне пройти заданный участок маршрута оперативно и без потерь.