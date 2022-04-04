Вашингтон, 4 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Артиллерийский обстрел со стороны Киева мог привести к жертвам среди гражданского населения Бучи. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

Mil.ru Анатолий Антонов

«В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу», — сказал посол.

По его словам, именно это могло привести к потерям среди мирного населения. При этом Киев пытается перевалить свою вину за совершённые злодеяния на Россию, отметил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, главы стран и внешнеполитических ведомств государств Запада, а также общественные деятели из этих стран высказывались на тему ситуации в Буче, исходя только из видеозаписей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.