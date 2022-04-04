Уфа, , 08:20 — REGNUM В торговых сетях Башкирии сахар продается с минимальной наценкой. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем Telegram-канале.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

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3 апреля он прошелся по различным торговым точкам и проверил наличие товаров на полках и цены, по которым они продаются.

По словам Назарова, он побывал и в республиканских магазинах и федеральных сетях.

«Что могу сказать — сахар есть везде, но вот цена на этот товар разная. Если неделей раньше можно было найти сахар в пределах 65 рублей, то сейчас продают и по 74 и 92 рубля. При этом, в наших торговых сетях он продаётся с минимальной торговой наценкой, о чем договорились наши производители и республиканский сетевой ритейл», — сообщил чиновник.

Он отметил, что в одном из магазинов не было ценника на товар, и это недопустимо.

«Наш республиканский производитель сахара должен быть широко представлен на внутреннем рынке, эту совместную работу поручаю Минторгу и Минсельхозу. Должна быть тщательная проработка с нашими сельхозтоваропроизводителями», — сообщил Назаров, отметив, что поддерживает местных производителей, поэтому купил себе сахар за 80 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ажиотаж в продовольственных магазинах постепенно спадает.