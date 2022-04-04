Тюмень, , 08:17 — REGNUM Главное управление строительства Тюменской области отменило свои все плановые и внеплановые проверки строительных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стройка Цитата из х/ф «Китаянка». Реж. Жан-Люк Годар. 1967. Франция

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Уточняется, что отмена происходит в рамках исполнения постановления правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года.

Исключение сделано для объектов строительства и реконструкции, проверки которых организованы в рамках государственного строительного надзора. Будут проверяться этапы возведения объекта — фундамент, коробка, монтаж оборудования и так далее. Также внеплановая проверка может быть организована при поступлении жалобы об угрозе строительного объекта жизни и здоровью граждан по согласованию с прокуратурой.

Помимо этого, введён мораторий на привлечение строительных компаний к административной ответственности за неисполнение предписаний инспекторов. А сроки всех ранее выданных предписаний автоматически продлены на 90 дней.

Отмечается, что специалисты Главного управления строительства Тюменской области только в 2021 году провели более 1700 проверок.