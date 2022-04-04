Луганск, 4 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, выпустив пять снарядов калибра 152 мм, сообщает 4 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 6. 00 с направления населенный пункт Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия калибра 152 миллиметра (пять снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.