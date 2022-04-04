Москва, 4 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. По итогам дня 1 апреля нефть марки Brent подешевела на 1,09%, до $104,37 за баррель. Цена торговалась в узком диапазоне $102-$106. За неделю цена снизилась на 12,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Richard Masoner Добыча нефти

Недельное падение спровоцировали заявления президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва на протяжении следующих шести месяцев.

Министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение квоты на добычу нефти на 432 тыс. с мая. В альянсе считают, что на рынке нефти нет дефицита, поэтому придерживаются ранее принятого соглашения.

Согласно последним данным Baker Hughes по числу активных буровых, на минувшей неделе число буровых на нефть увеличилось на две единицы, до 533 шт., число буровых на газ — на одну единицу, до 138 шт.

Сегодня, 4 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $104 за баррель. На сегодня ожидается спокойная торговля в ценовом диапазоне $100-$108.

В центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация на Украине, а также заголовки о российской нефти. Инвесторы опасаются сокращения поставок нефти из России.

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