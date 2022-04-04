Луганск, 4 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Посёлок Донецкий в Луганской Народной Республике попал под обстрел украинских вооружённых формирований. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 6:00 с украинских позиций в населённом пункте Новотошковское был открыт огонь из артиллерийского орудия калибром 152 мм. Обстрелян посёлок Донецкий, по нему выпущено пять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарию прибыли около 1 тыс. вынужденных переселенцев с территории Луганской и Донецкой народных республик.