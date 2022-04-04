Сеул, 4 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Несмотря на ранее сделанное КНДР Южной Корее серьезное предупреждение о последствиях заявлений о превентивном ударе по народной республике, между представителями Сеула и Пхеньяна 4 апреля состоялся телефонный разговор. Об этом 4 апреля сообщает агентство Yonhap.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

«Сегодня утром в 9 часов (03:00 мск – ред.) Юг и Север провели, как обычно, телефонный разговор по каналам офиса межкорейской связи», — приводит агентство слова сотрудника министерства объединения Южной Кореи.

Также уточняется, что Сеул и Пхеньян намерены провести еще один телефонный разговор вечером, в 17:00 (11:00 мск).

Как сообщало, накануне Кореи младшая сестра лидера Северной Кореи, заместитель завотделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон предупредила власти Южной Кореи о серьёзных последствиях возможных провокаций либо обострения межкорейских отношений.

Читайте также: Северная Корея предупредила Сеул о последствиях превентивного удара по КНДР