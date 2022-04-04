Сан-Хосе, 4 апреля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Представитель центристской партии «Национальное освобождение» Хосе Мария Фигерес признал поражение во втором туре выборов президента в Коста-Рике. Об этом он заявил в эфире телеканала Telesur.

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«Коста-Рика проголосовала, люди высказались. Мы, как демократы, всегда будем уважать это решение», — сказал Фигерес.

Он также поздравил своего оппонента Родриго Чавеса с победой на выборах.

Согласно данным Верховного избирательного трибунала республики, по итогам обработки 96,63% бюллетеней кандидат от центристской партии «Социал-демократический прогресс» Родриго Чавес набирает 52,86% голосов, тогда как его соперник по второму туру Хосе Мария Фигерес — 47,14% голосов.