Мадрид, , 06:51 — REGNUM Новоизбранный лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо приехал из Галисии руководить этой политической организацией, чтобы «прикрыть коррупцию» главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и «капитулировать» перед национал-консерваторами из «Голоса» (Vox). Об этом заявил пресс-секретарь исполкома Социалистической партии Испании (PSOE) Филипп Сисилия, сообщает агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо Ppdegalicia.com

«Через несколько дней мы увидим, как «Народная партия» передаст первое региональное правительство нашей страны крайне правым, и это её ответственность, потому что именно он, Фейхоо, капитулировал перед «Голосом» и передал правительство Кастилии и Леона крайне правым», — сказал Сисилия.

Ранее в Кастилии и Леоне «Народная партия» подписала соглашение о правительственной коалиции с «Голосом».